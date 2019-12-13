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  4. Финальная презентация проектов «Мой первый бизнес» прошла в Петербурге

Финальная презентация проектов «Мой первый бизнес» прошла в Петербурге

, 9:14 Эфирная новость 19

Школьники получат не только необходимые консультации по реализации бизнес-идей, но и ценные призы.

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Фото, видео: ВКонтакте @konkurs_my_first_business, 5-tv.ru

В Петербурге прошла финальная презентация проектов участников конкурса «Мой первый бизнес». В нем принимают участие юноши и девушки в возрасте от 11 до 18 лет.

Школьники с интересными бизнес-идеями пройдут образовательный интенсив и получат необходимые консультации для реализации проектов, а также ценные призы.

Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия страна возможностей», который помогает искать таланты с деловой хваткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве подвели итоги форумов для предпринимателей «Мой бизнес».

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