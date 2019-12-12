В Москве подвели итоги форумов для предпринимателей «Мой бизнес»

В столице подвели итоги масштабной серии форумов для предпринимателей «Мой бизнес». На заключительный, уже 26-й по счету в этом году форум «Мой бизнес в Москве», организованный Минэкономразвития при поддержке правительства Москвы, собрались около 15 тысяч участников.

Бизнесменам и тем, кто только собирается ими стать, рассказывали о развитии экономики и господдержке, в том числе о субсидиях. Но, как выяснилось, едва ли не больше их интересовали новые знания, в том числе секреты успеха уже состоявшихся предпринимателей. Те, в свою очередь, хвалили Форум за возможность поделиться уже накопленным опытом.

«Предпринимателям важно — это второй топ запросов — это образование и профессиональная команда. В этой связи все мероприятия образовательного характера являлись топовыми. Поэтому более там ста двадцати тысяч уже сейчас посетили образовательные мероприятия», — рассказывает руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Очень много именно полезной информации, которую можно сразу применять. То есть не абстрактные какие-то вещи, а конкретные, да: на какие, например, заходить порталы, что изучать — какие шаги нужно предпринимать, чтобы быть успешным в бизнесе. Это действительно очень полезно, и я уже даже сегодня вечером буду применять некоторые советы», — говорит участник форума, предприниматель Наталья Демидова.

Вместе с теми, кто наблюдал за событиями форума через онлайн-трансляцию, участниками мероприятия стали более 40 тысяч человек. А Национальный проект поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которого по всей стране открываются центры «Мой бизнес», на этом свою работу не заканчивает — он рассчитан до 2024 года.