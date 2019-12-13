«Ленинград Центр» представит в Петербурге новогоднее шоу «Волшебные башмачки»

Петербуржцев и гостей города приглашают насладиться новогодним шоу «Волшебные башмачки». Волшебная сказка для взрослых подарит невероятные впечатления даже самым искушенным зрителям.

Каждый год «Ленинград Центр» готовит шикарный подарок своим зрителям. В этот раз постановщики шоу обещают череду хореографических, акробатических и вокальных номеров от лучших исполнителей, мировых чемпионов и участников постановок «Timeless» «Портфолио», «Прекрасная М» и «Фавориты луны. Поцелуй».

Программа соединила в себе театральную постановку, элементы цирковой акробатики, вокальное исполнение, а также современную хореографию. За музыкальное сопровождение к шоу отвечает Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP Orchestra под управлением дирижера Игоря Пономаренко. Коллектив уже успел заявить о себе не только в России, но и за рубежом, выступая на лучших мировых площадках с разнообразным репертуаром.

Зрителей ждут всего семь показов самой яркой сказки этой зимы. Посмотреть представление «Волшебные башмачки» можно с 26 по 30 декабря и со 2 по 5 января в «Ленинград Центре».

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