Илья Авербух представит в Петербурге яркое ледовое шоу «Морозко»

Жители и гости Северной столицы смогут вновь погрузиться в мир русской народной сказки «Морозко», с которой с детства знаком практически каждый.

Существуют десятки вариантов сюжета, в том числе белорусские и украинские интерпретации, в Петербурге в новогодние каникулы можно будет посмотреть ледовое шоу «Морозко» — проект звезды советского и российского фигурного катания Ильи Авербуха.

Состав участников представления поистине звездный: Олимпийские чемпионы 2014 года в командном зачете Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, многократные чемпионы Болгарии и двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставинский, чемпионы мира по ледовой акробатике Владимир Беседин и Алексей Полищук и многие другие титулованные спортсмены.

По словам одного из главных участников — Дмитрия Соловьева, классический фольклорный сюжет любимой с самого юного возраста сказки будет усилен современными спецэффектами и масштабными декорациями, что позволит «воссоздать» все сказочные атрибуты: тридевятое царство, заколдованный лес, избу бабы Яги, полет Жар-Птицы и даже зажечь огонь на льду.

«Каждый взрослый помнит сюжет этой новогодней истории. Но приготовьтесь! Произведения Ильи Авербуха имеют неожиданные хитросплетения сюжета. Все сюрпризы на льду будет сопровождать безупречное фигурное катание, а также исполнение головокружительных трюков и акробатических элементов на льду от победителей национальных чемпионатов, мировых первенств и олимпийских чемпионов», — написал именитый спортсмен в Instagram.

Посмотреть ярчайшее шоу на льду «Морозко» возможно с 28 декабря по 7 января в СК «Юбилейный».

В июне петербуржцы первыми увидели ледовое шоу «Кармен» Ильи Авербуха.