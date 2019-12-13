Почему в пятницу 13-е категорически нельзя загадывать желания?

Пятница 13-е — день с негативной энергетической окраской. Психолог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, что можно и нельзя делать в день, полный несчастий.

По словам эксперта, добрые желания не будут работать в этот день и вообще категорически запрещено загадывать какие-либо желания.

«Обычно в пятницу 13-го никаких желаний не загадывают, если они хорошие, если они направлены на что-то очень хорошее. Например, пожелание кому-нибудь счастья или пожелания благоденствия, богатства», — говорит эзотерик.

Эксперт также советует не начинать важных для вас дел, не садиться за руль, если предстоит дальнее путешествие и не назначать свадьбу.

По словам Марианны, пятница 13-е в большей степени окрашена в негатив самим обществом, поскольку вокруг нее сконцентрирована негативная энергия огромного количества людей.

Эксперт подчеркивает, что абсолютно спокойно можно в пятницу 13-го заниматься совершенно обыденными делами. Самое главное — забыть, какое сегодня число и тогда ваш день пройдет достаточно спокойно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему и как зародилась примета о дне, полном несчастий.