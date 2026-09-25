Моряк рассказал, как экипаж «Триумфа» спасался от огня у Камчатки

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 25 0

Троих членов экипажа продолжают искать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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На судне «Триумф» у Камчатки произошел пожар, четверых моряков ищут

Два спасательных плота с моряками горящего у берегов Камчатки судна «Триумф» забрало проходившее рядом судно. Об этом 5-tv.ru рассказал моряк Вадим Кутепов.

По его словам, после начала пожара экипаж покинул судно и перебрался на плоты.

Возгорание произошло в районе мыса Поворотный, примерно в 30 километрах восточнее мыса Ходжелайко. Всего на борту находились 29 человек.

Позже стало известно, что судно «Персей» подобрало 25 членов экипажа и сейчас везет их в Петропавловск-Камчатский. По данным спасателей, семь человек пострадали. Ранее сообщалось о пяти моряках с ожогами кожи и дыхательных путей.

Судьба еще трех членов экипажа пока остается неизвестной. Капитана «Триумфа» удалось спасти.

К месту пожара также направили спасательное судно «Суворовец». По предварительным данным, ему потребуется около 10 часов, чтобы добраться до района происшествия.

«Триумф» — ярусоловное морозильное судно рыболецкого колхоза «Восток-1». Его построили в Японии в 1992 году. Судно используют для морского промысла на Дальнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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