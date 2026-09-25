Сезон инжира начался: что нужно знать перед покупкой

Взрослым рекомендуется есть не более пяти плодов свежего инжира в день

Сезон свежего инжира пришелся на конец лета и начало осени, однако перед покупкой стоит обратить внимание не только на вкус и внешний вид плода, но и на возможные ограничения при его употреблении. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампред Правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Инжир относится к субтропическим растениям рода Фикус. Это не ягода и не фрукт в привычном понимании, а сложное соплодие. По данным Роспотребнадзора, основной период его созревания приходится на август–сентябрь, а второй урожай собирают в сентябре–октябре.

При выборе свежего инжира важно оценить его внешний вид и запах. Спелый плод должен иметь гладкую поверхность, а его цвет может варьироваться от светло-зеленого до темно-фиолетового — в зависимости от сорта. Кислый запах может говорить о начале процессов гниения.

В Россию свежий инжир в основном поставляют Турция и Грузия. Также растение выращивают в южных регионах страны — Краснодарском крае, Дагестане и Крыму.

«Ключевыми поставщиками инжира в Россию выступают Турция и Грузия. На территории России инжир растет в южных широтах: в Краснодарском крае, Дагестане, Крыму», — пояснил Дмитрий Леонов.

Стоимость свежего инжира в российских магазинах сейчас составляет примерно от 800 до 1150 рублей за килограмм. Цена сушеного продукта зависит от производителя и качества и может варьироваться примерно от 190 до 1500 рублей.

Инжир содержит антиоксиданты, полифенолы, клетчатку, кальций, магний, фосфор, витамины группы В и калий. По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, эти вещества могут поддерживать работу нервной системы, обмен веществ, состояние костей и нормальную работу кишечника.

При этом продукт подходит не всем. Из-за высокого содержания натуральных сахаров особенно в сушеном виде инжир может быть нежелателен для людей с диабетом, нарушением толерантности к глюкозе и ожирением. Также у некоторых людей возможна индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция.

«С осторожностью нужно есть его тем, кто принимает препараты для разжижения крови, так как в инжире есть витамин К, который влияет на свертываемость. При чувствительном кишечнике большое количество клетчатки может оказывать негативный эффект», — объяснила специалист.

Есть инжир можно как в свежем, так и в сушеном виде. Кожуру обычно не удаляют, поскольку она мягкая и съедобная, достаточно убрать плодоножку. Варенье из инжира приготовить можно, однако при термической обработке часть полезных веществ теряется, а из-за добавления сахара такой продукт подходит не всем.

Диетолог рекомендует отдавать предпочтение свежим плодам. Детям старше пяти лет можно съедать одну-две штуки, взрослым — примерно от трех до пяти свежих плодов в день. С сушеным инжиром следует быть осторожнее: из-за высокой концентрации сахаров и калорийности им легко превысить рекомендуемую норму.

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