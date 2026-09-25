Метеорит сохранил тайну рождения Солнечной системы: что нашли ученые

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Новое исследование позволило заглянуть в еще более ранний период — время, когда светило только начинало формироваться.

Как зародилась Солнечная система: появление планет

Фото: 5-tv.ru

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PNAS: древний метеорит раскрыл новую тайну рождения Солнечной системы

Исследователи изучили метеорит DOM 08006, найденный в Антарктиде в 2008 году. Внутри него ученые обнаружили древние минеральные зерна, сформировавшиеся в первые 200 тысяч лет существования Солнечной системы. Эти частицы сохранили признаки магнитного поля, которое существовало на этапе образования солнечной туманности. Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По оценкам специалистов, сила этого поля составляла от 150 до 600 микротесла. Это примерно от трех до 12 раз больше современного магнитного поля Земли.

«Переход от сферического облака к протопланетному диску — одно из самых значимых событий за всю историю Солнечной системы. Долгое время считалось, что причиной этого является гравитация, но наши измерения показывают, что, скорее всего, свою роль сыграл магнетизм», — заявил профессор Массачусетского технологического института Бенджамин Вайс.

Ученые предполагают, что магнитные поля могли помогать перемещению газа и пыли внутри протопланетного диска к формирующемуся Солнцу. Этот процесс мог повлиять на дальнейшее появление планет.

Ранее исследователи уже находили признаки существования магнитных полей спустя около двух миллионов лет после начала формирования Солнечной системы. Однако новое исследование позволило заглянуть в еще более ранний период — время, когда Солнце только начинало формироваться.

Исследователи отмечают, что новые данные не исключают роль гравитации, но показывают: для полного понимания рождения Солнечной системы необходимо учитывать и влияние магнитных процессов.

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