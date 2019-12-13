ТОП-10 самых обсуждаемых событий 2019 года в «Одноклассниках»

Пользователи соцсети активно следили за информационной повесткой в России и вовлекались в обсуждение самых значимых событий. «Одноклассники» анализировали пики упоминаний той или иной темы в течение года с помощью сервиса Brand Analytics. Рейтинг событий составлялся по главному пику, где учитывался резонанс событий во времени.

Топ-10 самых обсуждаемых тем 2019 года в Одноклассниках.

Ok.ru

Пожары в Сибири

Обсуждались пользователями социальной сети на протяжении всего года, но активнее всего — 1 августа, когда пришелся пик дискуссий и комментариев. Тогда дым от горящих в Сибири лесов достиг территории Аляски. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора предложил Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

Выборы президента Украины

Активнее всего подписчики соцсети обсуждали тему 1 и 22 апреля, когда прошел первый и второй тур выборов соответственно.

Наводнение в Иркутской области

Одно из самых обсуждаемых событий прошедшего лета, пик обсуждения которого пришелся на 2 июля. Тогда снизился уровень воды во всех зонах подтопления, и начались работы по ликвидации последствий паводка.

Экологические проблемы в Шиесе

Острую тему обсуждали в разные периоды времени, но основной поток пришелся на конец весны, когда проходили митинги, и начало лета: 11 и 30 мая, после чего — 5 июня.

Смерть Юлии Началовой

Пользователи соцсети были потрясены скоропостижной смертью певицы Юлии Началовой. На следующий день после официального подтверждения ее кончины, пользователи выражали свои соболезнования и активно комментировали публикации на эту тему.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже широко обсуждался во всем мире. Самый пик был в день возгорания центра мирового культурного наследия — 16 марта.

Приговор по делу Кокорина и Мамаева

Резонансное дело Кокорина и Мамаева произошло в 2018 году, однако именно в текущем году попало в ТОП-10 обсуждаемых событий. Неурядицы судебных заседаний, материалы СМИ о футболистах и оглашение приговора спортсменам стало темой обсуждений 25 января, 8 мая и 17 сентября, в день освобождения.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Активно пользователи социальной сети обсуждали болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк. Она была экстренно госпитализирована 13 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья.

Финал сериала «Игра престолов»

Финальный эпизод фэнтезийного сериала «Игра престолов» состоялся 19 мая. Пользователи соцсети вели бурное обсуждение и до выхода серии, однако после начался бум комментариев по этой теме.

Евровидение

Также не остались равнодушными пользователи «Одноклассников» к теме Евровидения, на котором в этом году нашу страну представлял Сергей Лазарев. Он на конкурсе занял пятое место.

Кроме того, «Одноклассники» проанализировали, какие стикеры и подарки пользователи чаще всего отправляют друг другу. Среди самых популярных категорий подарков оказались: пожелания для семьи, подарки со словами благодарности, с цветами, личные пожелания, а также поздравления с праздниками. Суммарно десять самых популярных подарков 2019 года пользователи соцсети отправили друг другу более 400 миллионов раз.

Ok.ru

А в рейтинг десяти самых популярных стикеров вошли три вариации на тему котиков и стикеры с персонажем популярной игры Cut The Rope — Ам Нямом. Также в списке оказались ежик, пожелание доброго утра и ряд стикеров с приветствием.

Ok.ru

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пользователи «Одноклассников» выбрали главный фильм, хит и шоу 2019 года.