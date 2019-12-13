Нижегородка 12 дней жила с телом мертвой дочери в квартире, оклеенной фольгой

Жительница Нижнего Новгорода почти две недели жила в квартире с телом мертвой дочери. В ее квартире нашли горы хлама фольгу на стенах.

Трагедия произошла еще 30 ноября. Из окна квартиры выпала молодая девушка. Ее обнаружили соседи.

«Я не понимала даже, что это девушка, потому что одета она была не очень… Как мужчина старческого возраста», — рассказала одна из жительниц дома телеканалу «Кстати».

По ее словам, странным было не столько это, сколько произошедшее далее. Из морга после всех необходимых процедур тело девушки привезли домой. Ее мама отказалась открыть дверь сотрудникам похоронного бюро.

«Хозяйка ведет себя крайне неадекватно. Она сказала, что диагноз поставлен неверно, не нравится ей, что написали медики. Якобы ее (дочь — Прим. ред) просто забрали инопланетяне и оставили тело нам», — добавила соседка.

Мама погибшей также сказала, что оклеила стены квартирой фольгой из-за страха перед инопланетянами и радиацией. В течение следующих 12 дней соседи пытались убедить женщину похоронить дочь, жалуясь на запах разлагающегося тела. Та наотрез отказывалась.

В итоге дверь ее квартиры вскрыли сотрудники полиции. Женщина начала скандалить и требовать, чтобы ей помогли связаться со следователем. Она заявила, что не похоронит дочь, пока не выяснит обстоятельства ее смерти.

Несмотря на сопротивление матери, тело извлекли из квартиры и в тот же день похоронили на местном кладбище. Саму женщину отвезли в психиатрическую клинику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю женщины, три дня жившей с телом убитого ею сожителя. Мертвого мужчину обнаружила соседка, зашедшая к ней в гости.