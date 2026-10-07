Захарова предрекла иноагентам круглосуточные эфиры «на изнеможение»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

«Приз за марафон» достанется последнему оставшемуся зрителю.

Захарова предрекла иноагентам эфиры на изнеможение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что иноагенты вскоре начнут вести круглосуточные эфиры на изнеможение. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Скоро они (иноагенты. — Прим. ред.) будут включать 24-часовой круглосуточный марафон на изнеможение с призовым фондом последнему смотрящему», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что знакомство с такими материалами входит в круг ее служебных обязанностей. Она заметила, что авторы подобных трансляций постоянно затрагивают разные темы, делают заявления и обсуждают свое восприятие событий.

«Они (иноагенты. — Прим. ред.) же вбрасывают какие-то темы, что-то заявляют, разражаются признаниями. Они дошли до того, что стали сами себя спрашивать, насколько они чувствуют реальность или уже не чувствуют», — сказала она.

Захарова шутливо сравнила эти разговоры с психотерапевтическим сеансом. Также она отметила, что участники таких эфиров не замечают своей изможденности во время долгих обсуждений, связывая ее не с физической нагрузкой, а с эмоциональным напряжением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на все более активное применение спутниковых систем связи, подобных Starlink, для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В качестве иллюстрации она привела ситуацию в Иране.

Иранские власти ранее представили свидетельства того, что терминалы Starlink задействовались для управления протестными акциями в стране в 2022 году. За последние четыре года еще несколько государств заявляли о понесенном ущербе от незаконного вмешательства посредством таких систем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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