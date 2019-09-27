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Женщина три дня жила с телом убитого ею сожителя на Кубани

, 23:49 27

В полицию о преступлении сообщила соседка, которая случайно зашла в гости к подозреваемой и обнаружила мертвого мужчину.

Фото: ВКонтакте @Новороссийск Онлайн

Жительница станицы Троицкая Крымского района Краснодарского края три дня жила с телом убитого ею сожителя, сообщает городской сайт Новороссийска.

По версии следствия, 54-летняя женщина и ее 65-летний возлюбленный совместно проживали в одном из домов по улице Чкалова. В ночь на 22 сентября пара устроила посиделки, в ходе которых не обошлось и без горячительных напитков.

В определенный момент между сожителями произошел конфликт на почве ревности. Мужчина якобы накануне пытался ухаживать за соседкой. В пылу страстей, разгоряченная алкоголем ревнивица схватилась за нож и нанесла благоверному несколько ударов, от которых мужчина скончался на месте.

Осознав всю тяжесть содеянного, подозреваемая решила оставить все в тайне и продолжила жить в доме вместе с телом убитого ею возлюбленного. В полицию о произошедшем преступлении заявила соседка, которая днем 25 сентября пришла к предполагаемой преступнице в гости и обнаружила мертвого мужчину.

Злоумышленницу задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследованием занимается региональный Следственный комитет. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги.

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