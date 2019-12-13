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«Какая красивая»: Панин умилил подписчиков фото с подросшей дочерью

, 17:10 | Игорь Рязов Фото 71

В комментариях актер ответил на личный вопрос одного из фанатов о маме девочки — актрисе Юлии Юдинцевой.

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Фото, видео: Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин 57

Актер Алексей Панин выложил на своей странице в Instagram совместное фото с дочерью Анной, которую близкие ласково называют Нюсей. Снимок был сделан на съемках в Саратове.

На фотографии Панин приобнял прижавшуюся к нему девочку. Оба стоят на улице в простой одежде и смотрят в камеру.

Instagram @actor_ap

Подписчиков Панина умилило его совместное фото с дочерью. Фотографию называют шикарной, а Анну — красавицей.

«Счастливые папа с дочкой. Любо-дорого на вас посмотреть»;

«Шикарное фото! Из таких, которые хранят в семейных альбомах»;

«Алексей, дочка у вас красавица! Папина доча»;

«Красивая дочь. На мое усмотрение, черты лица очень похожи на Ксюшу Собчак», — написали фанаты.

В комментариях Алексей также ответил на личный вопрос одного из подписчиков о матери 11-летней Анны — актрисе Юлии Юдинцевой.

«Алексей, может, вопрос некорректный, но Аня общается со своей мамой?» — спросил пользователь

«Нет. Маму мы не видели уже два года», — ответил Панин, признавшись, что даже не вспоминает долгую борьбу с Юлией за ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о семейном скандале, связанном с Алексеем Паниным. Известный провокатор в ноябре выложил в сети видео, на котором привязал дочь к батарее. Общественница тогда заявила, что у актера могут быть психические проблемы.

Тема:
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