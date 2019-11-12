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«Это неадекватность»: Общественница о привязавшем к батарее дочь Алексее Панине

, 15:04 | Василий Заика Интервью 365

По мнению Анны Кульчицкой, подобное поведение актера свидетельствует о его психических проблемах.

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Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; 5-tv.ru

Тема:
Алексей Панин 54

Председатель Московского регионального отделения «Родительского всероссийского сопротивления» Анна Кульчицкая в интервью 5-tv.ru прокомментировала видеоролик, на котором актер Алексей Панин привязывает дочь Анну к батарее якобы за беспорядок в квартире.

По словам общественного деятеля, подобное поведение является неадекватным и жестоким по отношению к ребенку.

«Поведение ненормальное абсолютно. В принципе, любое поведение, любое насилие над ребенком неоправданное, жесткое и неадекватное оно, конечно же, нездорово. Актер непонятно почему… и почему он привязал к батарее ребенка… Это неадекватность, и она не здорова», — заявила Анна Кульчицкая.

Общественник отметила, что поступок Алексея Панина, скорее всего, свидетельствует о его психических проблемах. Такая ситуация, по мнению Анны Кульчицкой, в дальнейшем может отразиться на психике дочери актера.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, на котором Алексей Панин привязывает дочь к батарее.

Тема:
Алексей Панин 54
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