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Дима Билан рассказал о пережитом горе из-за потери детей

, 1:39 | Сергей Зеленский Видео 66

У девушки певца случилось два выкидыша. Об этом Билан поведал на YouTube-шоу.

Фото: Instagram @bilanofficial

Популярный певец Дима Билан рассказал о трагических моментах в своей жизни в программе «А поговорить?» на YouTube. Артист некоторое время назад начал мечтать о создании своей семьи.

Певец возобновил отношения со своей бывшей девушкой, у которой к тому моменту также возникли серьезные намерения. Она забеременела, и будущие родители были буквально на седьмом небе от счастья, когда узнали, что будет двойня.

«Был период, когда я планировал семью. У меня должно было родиться двое детей от девушки, с которой я встречался и любил. Это абсолютная правда. Срок был три месяца, двойня. Я зачем-то рассказывал об этом друзьям направо-налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Она сообщила мне об этом по телефону, я был в Исландии. Потом вторая попытка и снова неудачно», — признался певец.

После этого Билан, по его словам, чуть не сошел с ума — у него как будто «все изнутри горело». Горе артист начал «топить» в алкоголе.

«Я не считаю это своей проблемой номер раз, но просто был такой период, стечение обстоятельств. Это был жуткий стресс», — рассказал он.

После этих трагических эпизодов они с этой девушкой расстались, так как «невозможно было смотреть друг другу в глаза».

Ранее Дима Билан рассказал о первых в своей жизни влюбленностях.

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