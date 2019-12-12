Дима Билан рассказал о первых влюбленностях

Героинями первых мальчишеских и юношеских влюбленностей Димы Билана были звезды сцены и телеэкрана. Об этом певец рассказал в интервью KP.RU. По словам певца, в детстве он, как и многие сверстники, был влюблен в главную героиню фильма «Гостья из будущего» Алису Селезневу.

«Помню, мечтал: если у меня будет дочь, назову ее Алисой», — сказал артист.

Второй его любовью была певица Наталья Ветлицкая.

«Мне очень нравился голос Ветлицкой. И я через голос считывал ее женственность невероятную», — уточнил Билан.

После этого интервьюер задал звезде вопрос о женитьбе — почему он недавно заявил, что никогда не женится. На это певец ответил, что интересоваться постелью другого человека — атавизм.

«Ну, ты же интересовался в юности Ветлицкой!» — возразил собеседник.

«Но я не знал, с кем спит Ветлицкая», — парировал Билан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Билан объяснил свой отказ выступить на шоу звезд «Евровидения» в Амстердаме.