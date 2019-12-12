  1. Пятый канал
  4. Дима Билан рассказал о первых влюбленностях

Дима Билан рассказал о первых влюбленностях

, 11:56 | Валентин Черников 30

Певец также пояснил, почему некрасиво интересоваться сексуальной жизнью посторонних людей.

Фото: Instagram @bilanofficial

Героинями первых мальчишеских и юношеских влюбленностей Димы Билана были звезды сцены и телеэкрана. Об этом певец рассказал в интервью KP.RU. По словам певца, в детстве он, как и многие сверстники, был влюблен в главную героиню фильма «Гостья из будущего» Алису Селезневу.

«Помню, мечтал: если у меня будет дочь, назову ее Алисой», — сказал артист.

Второй его любовью была певица Наталья Ветлицкая.

«Мне очень нравился голос Ветлицкой. И я через голос считывал ее женственность невероятную», — уточнил Билан.

После этого интервьюер задал звезде вопрос о женитьбе — почему он недавно заявил, что никогда не женится. На это певец ответил, что интересоваться постелью другого человека — атавизм.

«Ну, ты же интересовался в юности Ветлицкой!» — возразил собеседник.

«Но я не знал, с кем спит Ветлицкая», — парировал Билан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Билан объяснил свой отказ выступить на шоу звезд «Евровидения» в Амстердаме.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.57
-0.01 70.46
0.07
Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний

Последние новости

12:20
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере увеличилось до шести
12:14
«Коридор свободы»: астролог назвал лучшие дни для зачатия ребенка в декабре
12:11
«Я не довесок к Петросяну»: помощница юмориста ответила на травлю в соцсетях
12:02
В России празднуют День Конституции. Тест на знание собственных прав и свобод
12:00
Три человека пострадали при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»
11:56
Дима Билан рассказал о первых влюбленностях

Сейчас читают

Пять женских имен, которые притягивают богатство
Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний
Рыбы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]