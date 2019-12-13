Больше сотни метеоров в час: Где можно увидеть звездный дождь в ночь на 14 декабря

Одно из самых ярких и невероятно красивых зрелищ — метеорный поток Гемениды — можно будет увидеть в ночь с 13-го на 14 декабря. На несколько часов небо озарится ярким светом. Шансы увидеть «звездный дождь» достаточно высоки, поскольку размер небесных тел в потоке будет варьироваться и достигать величины булыжников размером с кулак.

О том, как и где можно будет насладиться завораживающей картиной на ночном небе, 5-tv.ru рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

«Вообще, радиант находится в созвездии Близнецов, Близнецы как раз являются зимним месяцем, то есть в полночь нужно смотреть на юг в небо, там будет сиять две звезды — главные звезды созвездия Близнецов. Но для того, чтобы увидеть метеор, надо смотреть не совсем в радиант — точку, хотя бы на 60 градусов в сторону. <…> Он оттуда вылетает, а сверкает немножко в стороне», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что истинная полночь наступает в час ночь. В это время желающим увидеть звездный поток нужно будет смотреть в южную часть неба, слегка смещая взгляд вверх-вниз и вправо-влево. В случае хорошей погоды наблюдать «звездный дождь» можно всю ночь.

«Если я правильно помню, чуть больше сотни метеоров за час, <…> то есть примерно 1,5 метеора за минуту. Если смотреть несколько минут, минут пять, то, может, повезет, штук шесть, семь, восемь метеоров вы найдете», — отметил Железнов.

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