Видео: транзит Меркурия через Солнце удалось заснять астрономам

Транзит Меркурия через солнечный диск попал на видео. Кадры астрономического явления опубликовало НАСА.

Ролик появился на странице ведомства в Twitter. Транзит планеты начался 11 ноября около 15 часов 00 минут и продолжался порядка семи часов. За это время небесное тело пересекло видимую с Земли часть Солнца.

Just a few more minutes in today's #MercuryTransit! Watch Mercury complete its journey across the Sun through the eyes of our Solar Dynamics Observatory satellite ➡️ https://t.co/5OFdcyOFJ8. SDO keeps a constant eye on the Sun, so it has a prime view for transits like this! 🛰☀️ pic.twitter.com/QuCxZL6u1X