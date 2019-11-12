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Видео: транзит Меркурия через Солнце удалось заснять астрономам

, 0:53 | Анастасия Игонина Видео 20

В следующий раз это явление повторится больше, чем через десятилетие.

Фото: REUTERS /NASA

Транзит Меркурия через солнечный диск попал на видео. Кадры астрономического явления опубликовало НАСА.

Ролик появился на странице ведомства в Twitter. Транзит планеты начался 11 ноября около 15 часов 00 минут и продолжался порядка семи часов. За это время небесное тело пересекло видимую с Земли часть Солнца.

На видео, загруженном в сеть, Меркурий разглядеть непросто — на фоне гигантского Солнца он выглядит как крохотная точка. Однако потратить время и приглядеться все-таки стоит — следующий транзит планеты состоится только в 2032 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астрономы открыли 20 новых спутников Сатурна.

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