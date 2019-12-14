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Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

, 9:41 | Василий Заика Видео 28

Игорь Кобзев проинспектировал учебные заведения в городе.

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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; РИА Новости / Александр Кряжев

Тема:
Паводок в Иркутской области 116

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил пострадавший от паводка город Тулун, сообщает РИА Новости.

В ходе поездки глава региона проинспектировал среднюю школу № 6, которой был нанесен крупный ущерб от наводнения. Игорь Кобзев убедился, что в учреждении образования был сделан капитальный ремонт.

Врио губернатора, кроме прочего, проверил функционирование системы пожарной безопасности в учебном заведении. По экстренному вызову к школе в течение буквально нескольких минут прибыли три спецавтомобиля огнеборцев.

Отмечается, что Игорь Кобзев побывал и на месте строительства новой школы в микрорайоне Угольщиков. Объект, рассчитанный на 1275 мест, должен быть сдан в эксплуатацию к августу 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника.

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