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  4. Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника

Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника

, 8:06 | Ниса Мурзанаева Видео 154

Игорь Кобзев в 2013 году руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах.

Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, /Метцель Михаил, /Шарифулин Валерий

Тема:
Паводок в Иркутской области 115

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев удостоен звания генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — сообщается в указе.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск в пятницу, 13 декабря. Об этом пишет «Интерфакс», где его представят местным депутатам и членам правительства региона.

Игорь Кобзев был заместителем Министра МЧС России. В 2013-м он руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-м участвовал в ликвидации последствий авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Тема:
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