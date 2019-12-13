Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев удостоен звания генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.
«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — сообщается в указе.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск в пятницу, 13 декабря. Об этом пишет «Интерфакс», где его представят местным депутатам и членам правительства региона.
Игорь Кобзев был заместителем Министра МЧС России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.