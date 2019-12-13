Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев удостоен звания генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — сообщается в указе.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск в пятницу, 13 декабря. Об этом пишет «Интерфакс», где его представят местным депутатам и членам правительства региона.

Игорь Кобзев был заместителем Министра МЧС России. В 2013-м он руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-м участвовал в ликвидации последствий авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.