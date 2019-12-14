«Бабушкина молитва»: мама Тимати поделилась тревогой за внучку

Мама Тимати призналась, что тревожится о судьбе своей внучки Алисы. Женщина опубликовала в Instagram снимок девочки, поделившись с подписчиками просьбами, которые она адресует богу.

На снимке Алиса запечатлена со свечой в руках. У малышки прикрыты глаза — Симона поясняет, что девочка загадывает желание. Но несмотря на то, что фотография в целом имеет светлый посыл, сердце бабушки наполняется переживаниями о том, как сложится судьба ее внучки.

Instagram @simona280

В тексте публикации Юнусова описала, с какими просьбами она обращается к богу, говоря о своей внучке. Как оказалось, женщина просит оберегать малышку и не дать ей совершить роковых ошибок во взрослой жизни.

«Возьми ее под свою защиту, научи, вразуми! Отведи от нее плохое и недоброе! Сохрани ее душу в чистоте! Если я не успею, научи ее любить, отдавать и быть милосердной!» — пишет мама Тимати.

Фолловеров женщины эти молитвы тронули до глубины души. В комментариях они признались, что испытали бурю чувств и эмоций, читая новую публикацию.

«Ничего трогательнее не читала»;

«Пусть ваши молитвы будут услышаны!»

«Мурашки и слезы наворачиваются от таких слов», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Тимати покрасовалась в образе блондинки с длинными волосами.