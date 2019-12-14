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«Взрывная»: Бородина в роскошном платье рассказала о женщинах, которых нужно «заслужить»

, 17:34 | Анастасия Игонина Фото 198

Бородина отметила, что описанных ею дам в мире единицы — но подписчицы поголовно причислили себя именно к этой категории.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Ксения Бородина поделилась с поклонниками рассуждениями о женской сути. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фото в люксовом образе, сопроводив публикацию подробным описанием одного из типажей.

На снимке сама Ксения позирует в платье, расшитом золотыми пайетками. Особый шарм образу придают атласные рукава-«фонарики» и акцентный пояс под грудью. В описании фото Бородина ведет речь о той категории женщин, которых ни один мужчина не может встретить на своем пути просто так — их можно только «заслужить».

«Их нельзя „выиграть“, словнo трофей, случайнo сорвать Джекпотом, или простo принять от судьбы авансом. Можнo лишь заслужить. Получить свышe, как благословениe. Простo Онa для тогo, ктo сможет принять ee, понять и наполнить», — философствует телеведущая.

Instagram @borodylia

Ксения поинтересовалась у своих подписчиц, к какому типажу они относят себя. В комментариях девушки отметили, что в заметке Бородиной речь идет о настоящей любви — и причислили себя именно к описанному типажу дам. Однако куда больше пользователей заинтересовал образ самой телезвезды.

«Шикарная, взрывная, прямолинейная, женщина-бомба!»

«Платье-огонь!»

«Мама дорогая, что ты с нами делаешь? Красота!» — резюмируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина назвала суррогатное материнство «современной формой торговли людьми».

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