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Ксения Бородина назвала суррогатное материнство «современной формой торговли людьми»

, 22:58 | Валентин Черников Фото 49

Отвечая на вопросы поклонников, ведущая упрекнула Анджелину Джоли в неумении воспитывать детей.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Высказывания Ксении Бородиной в Instagram удивили ее поклонников. Ведущая предложила задавать ей вопросы на любые темы. Среди них появился вопрос о ее отношении к тому, что мужчины «рожают» для себя. Услуги суррогатных матерей стали трендом в том числе и для звезд шоу-бизнеса.

«По своей сути суррогатное материнство — это современная форма торговли людьми. Если вы про гей-пары, то пусть лучше берут деток из детского дома, как это сделал Элтон Джон», — заявила звезда «Дома-2».

Instagram @borodylia

Досталось от Бородиной и Анджелине Джоли. Ксению спросили, как она относится к тому, что дети зарубежных звезд меняют пол. Такую тенденцию звезда назвала полным идиотизмом, но всю критику направила на голливудскую актрису.

Две дочери Джоли от Бреда Питта — 13-летняя Шайло и 11-летняя Вивьен хотят быть мальчиками. Они стригутся под парней и носят мальчиковую одежду. При этом старшая уже сменила имя во всех документах и стала именоваться Джоном. Звездный отец девочек выступил против таких перемен, а мама во всем поддерживает наследников.

«Сначала все посмотрели на нее и пошли колоть такие губы, потом, когда она вытащила имплантаты из-за риска заболеть раком, все тоже побежали вытаскивать! Теперь все побегут менять пол своим детям?» — сама задалась вопросом Бородина.

Когда ты публичный человек, превращать такие вещи в пример аморально, указала теледива.

«Может, она и молодец, что своими деньгами может спасти того или иного ребенка от голода, но воспитать в них личность, направить и объяснить элементарные вещи она не может», — уверена Ксения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина жестко ответила блогеру, которую выгнали из ее салона.

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