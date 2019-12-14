Дочь Бородиной устроила энергичное танцевальное шоу на кухне

Ксения Бородина умилила фолловеров роликом с развлечениями младшей дочери. На видео, которое телеведущая опубликовала в сторис на своей странице в Instagram, девочка устраивает настоящий танцевальный перформанс.

В кадре Теона в черных штанишках и красной кофте исполняет зажигательный танец.

В хореографии малышки присутствует определенная доля акробатики — девочка исполняет на полу па больше похожие на гимнастические элементы. Также Теона эффектно вскидывает вверх руки — движение, характерное для испанского фламенко.

В конце ролика Бородина показала отдых младшей дочери после энергичного выступления — девочка сидит за столом и с удовольствием ест мандарины.

«Устал артист, перерыв на обед», — резюмирует телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина в роскошном платье рассказала о женщинах, которых нужно «заслужить».