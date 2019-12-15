Лиц в инвалидных колясках на Украине приравняли к велосипедистам

Инвалидов в колясках приравняли к участникам дорожного движения на законодательном уровне в Незалежной. Об этом сообщает издание «Голос Украины».

В закон «О дорожном движении» внесены поправки, регламентирующие поведение лиц в инвалидных колясках, разъясняющие их права и обязанности. Согласно документу, инвалиды могут ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам со скоростью пешехода.

Также люди на инвалидных колясках могут осуществлять движение по обочине и по краю проезжей части. В случае движения по дороге инвалиды должны выполнять такие же обязанности, как велосипедисты.

Помимо этого, лица в инвалидных колясках не имеют права буксировать прицепы и перевозить пассажиров. Коляски придется оснастить светоотражающими устройствами для езды в любое время суток, а для движения ночью — внешними световыми приборами.

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