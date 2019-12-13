Титулованная фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова объявила о временной приостановке карьеры. По ее словам, на данном этапе в ее жизни есть все, но «всегда должно чего-то не хватать».

«Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты. Я не ухожу из большого спорта, но не буду участвовать в чемпионате России в Красноярске. Я без отбора не претендую на участие в чемпионатах Европы и мира, так как я всегда отбиралась по спортивному принципу», — сказала она.

17-летняя российская фигуристка тренируется у Этери Тутберидзе.

В начале декабря Алина Загитова крайне неудачно выступила в произвольной программе в финале Гран-при в Турине и заняла шестое место в итоговой таблице. Тем не менее многочисленные фанаты спортсменки устроили ей акцию поддержки.