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«Какая горячая!»: Грудь «русской Кардашьян» едва не выпала из топа без бретелек

, 8:37 | Ниса Мурзанаева Фото 54

25-летняя красавица из Калининграда продолжает покорять мир. В Insragram на нее подписаны более десяти миллионов человек.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель и блогер Анастасия Квитко порадовала мужчин со всего света очередными сексуальными фотографиями. «Русская Кардашьян» опубликовала в Insragram серию снимков, на которых предстала в топе без бретелек, скинни-джинсах и многочисленных золотых украшениях.

Новая публикация звезды произвела настоящий фурор в соцсети. Пышные формы и тонкая талия знаменитости всколыхнули общественность по всему миру.

Instagram @anastasiya_kvitko

Португальцы, американцы, испанцы, немцы, англичане… Множество иностранцев оставили под снимками «русской Кардашьян» восторженные комментарии.

«Ты невероятно прекрасна, моя великолепная любовь»;

«Снимки завораживают»;

«Превосходная, красивая, удивительная, прекрасная женщина!»

«Какая горячая женщина, какая горячая грудь», — написали фолловеры.

25-летняя красавица Анастасия Квитко родилась в Калининграде, однако сейчас проживает в США. Девушка всегда мечтала стать моделью, но невысокий рост не позволял ей выступать на подиуме. Манекенщица приобрела популярность благодаря нестандартной соблазнительной фигуре, фото которой она публиковала в соцсети. В Insragram на «русскую Кардашьян» подписаны более десяти миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что формы «русской Кардашьян» кое-как поместились в микро-бикини.

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