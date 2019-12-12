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«Наповал»: роскошная Пегова появилась на светском вечере в черном

, 18:04 | Валентин Черников Фото 748

Актриса совместила строгое платье с белым жемчугом и ярко-алой помадой.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Появление Ирины Пеговой на светском вечере впечатлило поклонников артистки. Для мероприятия актриса выбрала закрытое черное платье со скромным разрезом на юбке.

К наряду звезда подобрала жемчуг: серьги, ожерелье, браслеты. Такое сочетание черного и белого фанаты признали на редкость удачным. Добавила яркости и алая помада.

Instagram @pegovairina

В комментариях актрису спросили, кто подбирал ей стиль. Ирина ответила, что занималась этим сама. На это фолловеры заметили, что у нее превосходный вкус.

«Ириша, сшибаешь наповал последние дни»;

«Черный цвет и жемчуг как прекрасно сочетаются, сами выбирали этот образ, или есть стилисты?»

«Честная во всем, настоящая, роскошная и счастливая!»

«Ирочка, глаз не оторвать от вас, чудо, как хороша!» — оценили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что сибиряки поразились онегинскому образу Ирины Пеговой.

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