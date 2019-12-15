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Влияние Луны или знаки судьбы: экстрасенс о частых ДТП сына Валерии

, 12:19 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 1 009

Звезда «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова рассказала 5-tv.ru о возможных причинах, которые могли привести Арсения Шульгина к нескольким ДТП за одну неделю.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin; Вконтакте / Алена Орлова; 5-tv.ru

Звезда первого сезона «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова прокомментировала мистические совпадения в жизни сына певицы Валерии — Арсений Шульгин в третий раз за неделю стал участником ДТП.

По словам эксперта, есть вероятность, что таким образом судьба оберегает молодого человека от какой-то более серьезной неприятности. Жизнь как бы разменивает одну большую трагедию на несколько инцидентов, но менее тяжелых.

Не исключает экстрасенс и того, что три аварии за неделю — это знак свыше. Орлова предупреждает: возможно, Арсению сейчас стоит избегать автомобильных поездок. Также Шульгину стоит подумать о том, чтобы отказаться на некоторое время от самостоятельных действий.

Еще одним фактором, который мог усугубить ситуацию, экстрасенс назвала фазу Луны. Полнолуние, которое было на днях, несло с собой негативную энергию. И если у Шульгина в индивидуальной астрологической программе была заложена какая-либо характерная особенность — то в этот период она как раз могла проявиться.

«Учитывая, что у нас сейчас еще и полнолуние было, то может быть, у него существует программа какая-то в его натальной карте. И это полнолуние было очень аварийным, не говоря уже о том, что оно было сопряжено с особой активностью в плане агрессии», — объяснила Орлова в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын певицы Валерии попал в ДТП. Авария стала третьей за последние семь дней.

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