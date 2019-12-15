«Это не прикол»: сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третье ДТП за неделю. Об этом молодой человек сам рассказал на своей странице в Instagram.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол», — заявляет юноша в сторис своего аккаунта.

Instagram @arseniy_shulgin

Судя по фото и короткому ролику, которые появились в социальной сети, серьезных последствий столкновение за собой не повлекло — автомобили лишь слегка ударились друг о друга. Эту версию подтверждает и сам Арсений. Кадры с места ДТП он подписал коротко: «ничего страшного».

По словам Шульгина, единственное повреждение его машины — погнутая рамка для госномера. Участники ДТП даже решили не вызывать ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом и втором ДТП, участниками которых сын Валерии стал за последнюю неделю.