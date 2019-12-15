Спасатели сняли с Крымского моста в Москве грозившегося спрыгнуть мужчину

Сотрудники МЧС сняли мужчину с опоры Крымского моста в центре Москвы при помощи автолестницы. Как стало известно 5-tv.ru, человек взобрался на переправу, после чего начал вести себя неадекватно: кричал, размахивал руками и при этом жаловался на финансовые трудности.

Чтобы успокоить дебошира, потребовалась помощь спасателей. Сейчас мужчину повезли в отделение полиции, куда вскоре прибудут психиатры, чтобы определить его состояние.

Из-за инцидента движение на Крымском мосту было перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль с людьми рухнул с моста в реку Яузу на Оленем валу в Москве. По предварительным данным, в результате происшествия два человека скончались.