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  4. Спасатели сняли с Крымского моста в Москве грозившегося спрыгнуть мужчину

Спасатели сняли с Крымского моста в Москве грозившегося спрыгнуть мужчину

, 15:36 | Карина Бернтгольц Видео 51

Человек взобрался на переправу, после чего принялся кричать и размахивать руками.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудники МЧС сняли мужчину с опоры Крымского моста в центре Москвы при помощи автолестницы. Как стало известно 5-tv.ru, человек взобрался на переправу, после чего начал вести себя неадекватно: кричал, размахивал руками и при этом жаловался на финансовые трудности.

Чтобы успокоить дебошира, потребовалась помощь спасателей. Сейчас мужчину повезли в отделение полиции, куда вскоре прибудут психиатры, чтобы определить его состояние.

Из-за инцидента движение на Крымском мосту было перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль с людьми рухнул с моста в реку Яузу на Оленем валу в Москве. По предварительным данным, в результате происшествия два человека скончались.

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