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Автомобиль упал с моста в реку Яузу в Москве

, 7:00 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 63

По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Автомобиль с людьми рухнул с моста в реку Яузу на Оленем валу в Москве. По предварительным данным, два человека скончались.

На месте ДТП в настоящий момент находятся три бригады скорой помощи, а также сотрудники МЧС и полицейские.

Предположительно, «Газель» врезалась в легковушку и столкнула ее с моста. Водитель грузовой машины получил перелом ноги.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две машины провалились под асфальт после прорыва теплосети в Петербурге. Пострадали припаркованные LADA Vesta и «ВАЗ-2107». Человеческих жертв нет. Из-за испарений кипятка улицу Маршала Новикова окутал густой туман. Площадь размыва охватила 200 квадратных метров.

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