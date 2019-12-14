Автомобиль упал с моста в реку Яузу в Москве

Автомобиль с людьми рухнул с моста в реку Яузу на Оленем валу в Москве. По предварительным данным, два человека скончались.

На месте ДТП в настоящий момент находятся три бригады скорой помощи, а также сотрудники МЧС и полицейские.

Предположительно, «Газель» врезалась в легковушку и столкнула ее с моста. Водитель грузовой машины получил перелом ноги.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две машины провалились под асфальт после прорыва теплосети в Петербурге. Пострадали припаркованные LADA Vesta и «ВАЗ-2107». Человеческих жертв нет. Из-за испарений кипятка улицу Маршала Новикова окутал густой туман. Площадь размыва охватила 200 квадратных метров.