Пассажир грозился взорвать гранату на борту самолета S7 в московском аэропорту

Неадекватный пассажир грозился взорвать гранату на борту самолета авиакомпании S7 в московском аэропорту «Домодево». Boeing 737 должен был вылететь из российской столицы в Краснодар в 13.35 по московскому времени. Дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.