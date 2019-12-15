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Пассажир грозился взорвать гранату на борту самолета S7 в московском аэропорту

, 14:46 | Карина Бернтгольц Срочная новость 20

Boeing 737 должен был вылететь из российской столицы в Краснодар.

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich

Неадекватный пассажир грозился взорвать гранату на борту самолета авиакомпании S7 в московском аэропорту «Домодево». Boeing 737 должен был вылететь из российской столицы в Краснодар в 13.35 по московскому времени. Дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. 

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