Неадекватный пассажир грозился взорвать гранату на борту самолета авиакомпании S7 в московском аэропорту «Домодево». Boeing 737 должен был вылететь из российской столицы в Краснодар в 13.35 по московскому времени. Дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Пассажир грозился взорвать гранату на борту самолета S7 в московском аэропорту
Сегодня, 14:46 | Карина Бернтгольц Происшествия Срочная новость 20
Boeing 737 должен был вылететь из российской столицы в Краснодар.
Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich
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