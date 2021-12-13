Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет
Звезды помогли астрологам узнать, кто из зодиакальной дюжины дольше всех настраивается на серьезные отношения.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, West Coast Surfer
На начальном этапе романтического общения сложно понять, готов ли человек к созданию семьи. Звездные провидцы назвали знаки зодиака, которые создают семьи только после 30 лет.
Близнецы
Люди, принадлежащие к третьему знаку зодиака, отличаются непостоянностью. Они привыкли к повышенному вниманию поклонников и поклонниц. Готовность к серьезным и продолжительным отношениям приходит к Близнецам довольно поздно. Одно ясно точно – Близнецы могут быть идеальными семьянинами.
Лев
Не надейтесь, что пойдете со Львами под венец раньше 25 лет. В юности Львы не воспринимают романтические отношения всерьез и зачастую обижают партнеров своим потребительским отношением. В приоритете для них – статус в обществе и благосостояние.
Стрелец
Представители этого знака стараются всячески отсрочить официальную регистрацию брака, так как не готовы жертвовать собственной свободой. Они отличаются тотальной несерьезностью, и даже будучи взрослыми людьми. Стрельцы не из тех, кто изменят своим привычкам и желаниям в угоду семейному благополучию.
Ранее 5-tv.ru писал, где можно встретить свою идеальную вторую половинку.
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