Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет

На начальном этапе романтического общения сложно понять, готов ли человек к созданию семьи. Звездные провидцы назвали знаки зодиака, которые создают семьи только после 30 лет.

Близнецы

Люди, принадлежащие к третьему знаку зодиака, отличаются непостоянностью. Они привыкли к повышенному вниманию поклонников и поклонниц. Готовность к серьезным и продолжительным отношениям приходит к Близнецам довольно поздно. Одно ясно точно – Близнецы могут быть идеальными семьянинами.

Лев

Не надейтесь, что пойдете со Львами под венец раньше 25 лет. В юности Львы не воспринимают романтические отношения всерьез и зачастую обижают партнеров своим потребительским отношением. В приоритете для них – статус в обществе и благосостояние.

Стрелец

Представители этого знака стараются всячески отсрочить официальную регистрацию брака, так как не готовы жертвовать собственной свободой. Они отличаются тотальной несерьезностью, и даже будучи взрослыми людьми. Стрельцы не из тех, кто изменят своим привычкам и желаниям в угоду семейному благополучию.

Ранее 5-tv.ru писал, где можно встретить свою идеальную вторую половинку.