Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 25 838

Звезды помогли астрологам узнать, кто из зодиакальной дюжины дольше всех настраивается на серьезные отношения.

Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, West Coast Surfer

На начальном этапе романтического общения сложно понять, готов ли человек к созданию семьи. Звездные провидцы назвали знаки зодиака, которые создают семьи только после 30 лет.

Близнецы

Люди, принадлежащие к третьему знаку зодиака, отличаются непостоянностью. Они привыкли к повышенному вниманию поклонников и поклонниц. Готовность к серьезным и продолжительным отношениям приходит к Близнецам довольно поздно. Одно ясно точно – Близнецы могут быть идеальными семьянинами.

Лев

Не надейтесь, что пойдете со Львами под венец раньше 25 лет. В юности Львы не воспринимают романтические отношения всерьез и зачастую обижают партнеров своим потребительским отношением. В приоритете для них – статус в обществе и благосостояние.

Стрелец

Представители этого знака стараются всячески отсрочить официальную регистрацию брака, так как не готовы жертвовать собственной свободой. Они отличаются тотальной несерьезностью, и даже будучи взрослыми людьми. Стрельцы не из тех, кто изменят своим привычкам и желаниям в угоду семейному благополучию.

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Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет

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