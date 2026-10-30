Чем грозит осенняя уборка на даче: смертельная зараза притаилась под ногами

Вирусолог Малинникова рассказала, что мышиная лихорадка поражает почки

По сообщениям ряда СМИ, этой осенью в России более чем полторы тысячи человек заразились мышиной лихорадкой. Такие случаи были зафиксированы в Нижегородской области, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии и Саратовской области. О том, что это за недуг и как его избежать, 5-tv.ru рассказала вирусолог, профессор НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Заразиться можно даже через воду

Она отметила, что мышиная лихорадка — это народное название вирусной инфекции — геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Но мышиной ее нарекли совсем не случайно. Именно эти грызуны являются переносчиками данного вируса.

Чаще всего заражение человека происходит в межсезонье. Например, весной, когда городские жители возвращаются на дачи после длительного отсутствия и начинают проводить в своих домах сухую уборку: пометать, трясти вещи, смахивать пыль.

«Во время вдыхания пыли, которая содержит частички высохших экскрементов животных, в основном мышей, и в основном это моча, там есть вирусы, которые и вызывает эту инфекцию», — пояснила специалист.

Осенью заражение, в большинстве случаев, происходит контактным путем. В это время люди начинают приводить в порядок уже участки: убирают листву или активно расчищают сад. В таких случаях вирус попадает через ранки на коже. В иных — подхватить инфекцию можно через зараженные продукты питания или воду. Например, если съесть подобранное с земли созревшее яблоко.

От температуры до проблем с почками

Симптомы мышиной лихорадки могут проявиться не сразу, в некоторых случаях лишь через месяц после заражения. Для нее характерны многие признаки других лихорадок: высокая температура тела, до 40 градусов, сильный озноб, боли в мышцах.

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein; 5-tv.ru

Однако есть и специфические симптомы, например, боли в пояснице. Также одной из особенностей данного недуга является покраснение шеи, части лица и верхней части туловища. Это, как правило, происходит на третий-четвертый день после того, как поднимается температура.

«Почему называется эта лихорадка с почечным синдромом? Потому что эта инфекция протекает с постепенным поражением почечной ткани, уменьшением количества мочи до вообще отсутствия ее, выброс белка в моче. Причем иногда это будет однократно, и не всегда врачами может быть выявлено», — добавила специалист.

Именно негативное влияние лихорадки на почки и вызывает характерную для нее боль в пояснице.

«Эта лихорадка также может протекать с поражением мелких сосудов. Отсюда кровоизлияние в склеру глаз. Но могут быть и нарушения проницаемости стенок мелких сосудов, и это могут быть и некие такие мелкие кровотечения из носа, иногда это бывает геморроидальные кровотечения», — предупредила вирусолог.

Именно такие специфические симптомы, как покраснения, проблемы с сосудами, в том числе в глазах, и боли в пояснице, помогают врачам идентифицировать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Лечение и профилактика мышиной лихорадки

Малинникова отметила, что лечение этой лихорадки разработано, но нет специфического способа борьбы с данным вирусом. Поэтому лучше соблюдать меры профилактики.

«Когда только начинается весна, необходимо проводить только влажную уборку, чтобы пыль не поднималась и человек не вдыхал, когда сухое подметание идет. Естественно, использовать необходимо маски, чтобы защитить, не выдыхать эту пыль», — рекомендовала вирусолог.

Те же элементарные меры безопасности, вроде использования резиновых перчаток и респиратора, не забывать и при уборе участка осенью. Кроме того, необходимо соблюдать гигиену. Всегда мыть руки, не употреблять в пищу подобранные с земли фрукты и овощи, перед этим их не помыв. И ни в коем случае не есть погрызенные мышами продукты.

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