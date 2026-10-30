Лед тронулся: российские хоккеисты добились возвращения на мировую арену

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Ближайшим турниром под эгидой федерации станет молодежный чемпионат мира.

Российских хоккеистов допустили к международным турнирам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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CAS обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил пять резолюций Совета Международной федерации хоккея (IIHF), препятствовавших участию российских команд в международных соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Согласно решению суда, IIHF должна обеспечить участие российских сборных в соответствующих турнирах в сезоне-2026/27. CAS признал обоснованными требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам и обязал международную федерацию допустить команды к соревнованиям, которых касались отмененные резолюции.

«Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к международным соревнованиям», — написал Дегтярев.

Министр отметил, что решение CAS является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь предстоит совместно с IIHF организовать его реализацию и возвращение российских команд к соревнованиям под эгидой федерации.

Отстранение российских сборных от международных соревнований действует с 2022 года. В июле IIHF продлила ограничения на сезон-2026/27, сославшись на проблемы с безопасностью участников.

Решение распространялось на мужскую взрослую, молодежную до 20 лет и юниорскую до 18 лет сборные, а также на молодежную женскую команду до 18 лет.

Ближайшим турниром под эгидой IIHF станет молодежный чемпионат мира. Он пройдет в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев положительно оценил выступления российских спортсменов после возвращения на международную арену. По его словам, отечественных атлетов поддерживают не только российские, но и зарубежные болельщики. При этом Дегтярев отметил, что отстранение от международных соревнований негативно сказалось на спортивном развитии, поскольку спортсмены лишились регулярной конкуренции с сильнейшими соперниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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