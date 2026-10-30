Пошла ва-банк: Блиновская пытается вырваться из колонии

Защита «королевы марафонов» обратилась в Верховный суд после очередного отказа. Блогер добивается отсрочки оставшейся части срока до 14-летия младшей дочери.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Защита Блиновской обжаловала в Верховном суде отказ в отсрочке от наказания
Представители «Королевы марафонов», блогера Елены Блиновской обратились в Верховный суд РФ с жалобой на отказ в ранее запрошенной отсрочке отбывания заключения. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат Наталия Сальникова.
«Мы подали жалобу в Верховный суд. Рассчитываем, что нас услышат. Мы считаем, что нашим доводам не дана надлежащая оценка», — заявила она.
Жалоба поступила в суд 26 октября, а дата ее рассмотрения еще не назначена.
Просила подождать, пока дочке исполнится 14: о чем ходатайствовала защита Блиновской
Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции получил от представителя Блиновской апелляцию. Адвокат блогера просила перенести приведение в исполнение оставшейся части наказания до того момента, когда младшей дочери ее подзащитной исполнится 14 лет. Затем 20 октября стало известно, что суд отклонил прошение.
В марте 2025 года «королеву марафонов» признали виновной в нарушении налогового законодательства — она уклонялась от обязательных выплат в особо крупном размере. Вдобавок ее уличили в отмывании и нелегальном обороте денег. Согласно первому приговору ей назначили пять лет колонии общего режима, однако по результатам апелляции срок сократили до четырех с половиной лет.
Это уже не первая попытка Елены и ее защите добиться послаблений от суда, однако и прежние были безуспешны. Пока Блиновская находилась под домашним арестом, адвокат регулярно просил заменить его на запрет определенных действий, чтобы она могла работать и гасить долг. При этом даже такой, достаточной мягкой меры пресечения, она в итоге лишилась после того, как в январе 2024 года за нарушение правил домашнего ареста ее отправили в СИЗО. Защита неоднократно подавала апелляции на соответствующее решение и просила отправить их подзащитную обратно под домашний арест, но тщетно.
Строгие правила: как Блиновской живется в колонии
Мосгорсуд неутомимо отклонял столь же бессмысленные, сколь и многочисленные жалобы. Непреклонным оставалось и руководство колонии. Ранее Блиновской не разрешили получить рисунок от дочки — это был подарок маме на день рождения. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал отец Елены Олег Останин.
«Аврора, дочка, передавала рисунок и поздравления, не приняли», — сказал он.
По словам мужчины, такая строгость обусловлена правилами колонии. Все передачки заключенным должны состоять только из продуктов питания.
В августе заключенная отметила 45 лет. На празднике с ней был неизменно навещающий ее отец — он поздравил дочь и рассказал в беседе с 5-tv.ru о том, как прошел праздник.
По словам мужчины, для передачи посылки ему пришлось стоять в очереди шесть часов. Он передал Блиновской 20 килограммов разрешенных продуктов — там были фрукты, овощи, мясо, а также сладости — шоколад и торты, прошедшие строгую проверку.
Помимо этого, Останин рассказал 5-tv.ru и о том, как проходят встречи с дочкой в колонии. По словам мужчины, все свидания и другие контакты с внешним миром в исправительном учреждении подвержены строгому регламенту. Так, один раз в месяц разрешается позвонить по телефону — по словам Олега, его продолжительности едва ли достаточно, чтобы Елена успела нормально пообщаться с детьми — но таковы правила, ничего не поделаешь.
Помимо этого, один раз в два месяца можно провести краткосрочное свидание через стекло. Разговор происходит тоже по телефону, но можно по крайней мере посмотреть дочери в глаза. Да и качество связи несоизмеримо лучше.
Наконец, раз в три месяца Блиновской разрешают длительное свидание, но и тут не все так просто — детей на него иногда не пускают. Например, прошлая такая встреча прошла без несовершеннолетних, хотя их и обещали пустить. Муж Елены пытается тоже отпрашиваться на встречи, но успевает не всегда.
Имущественные рестрикции
Судебные рестрикции коснулись и имущества Блиновской. Ранее квартиру блогера на Цветном бульваре было решено продать на торгах — соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы. Инстанция обратила взыскание к недвижимости площадью 132 квадратных метра. Первоначальная стоимость квартиры составляла 68 365 600 рублей. Деньги от реализации жилплощади пойдут на закрытие долга заключенной.
Стоит отметить, и не к чести Блиновской, что в ходе кассационного пересмотра своего дела она упорно не признала вину, хотя против нее были многочисленные улики.
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