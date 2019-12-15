Стала известна причина экстренной посадки самолета в «Шереметьево»

Причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Москвы в Гонконг, стал приступ у одного из пассажиров на борту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Предварительно, для совершения благополучной посадки самолет сначала вырабатывал топливо, так как оно было рассчитано на беспересадочный перелет на длительное расстояние. Посадка была совершена по данным агентства некритичным превышением полетной массы.

Посадка в «Шереметьево» прошла благополучно. Информации о состоянии пассажира пока не поступала.