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Стала известна причина экстренной посадки самолета в «Шереметьево»

, 21:28 | Светлана Шевченко 221

Направлявшийся из Москвы в Гонгконг лайнер через некоторое время после взлета вернулся в аэропорт вылета.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Москвы в Гонконг, стал приступ у одного из пассажиров на борту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Предварительно, для совершения благополучной посадки самолет сначала вырабатывал топливо, так как оно было рассчитано на беспересадочный перелет на длительное расстояние. Посадка была совершена по данным агентства некритичным превышением полетной массы.

Посадка в «Шереметьево» прошла благополучно. Информации о состоянии пассажира пока не поступала.

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