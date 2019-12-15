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  4. Думский эксперт уверен, что новая песня Верки Сердючки написана для Евровидения

Думский эксперт уверен, что новая песня Верки Сердючки написана для Евровидения

, 22:43 | Светлана Александрова 101

По мнению Вадима Манукяна, Андрей Данилко должен представить Украину в Роттердаме в 2020 году без всяких отборов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich, Henrik Montgomery/Tt, Maxim Burlak, Said Gadzhiev

С новой композицией «Make It Rain Champagne» Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, должен выступить на «Евровидении» в Роттердаме. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

«Это 100% европейский хит. Именно Андрею Данилко, без всяких отборов нужно ехать от Украины с этой песней на „Евровидение“ в 2020 году. Или же триумфально победить в отборе, если по-другому нельзя», — заявил Манукян интернет-порталу Дни.ру.

Он считает, что песня изначально была написана для европейского музыкального конкурса и соответствует всем его правилам. В пользу этого говорит и время выхода композиции, и хронометраж.

«Обязательно буду поддерживать его на „Евровидении“, если он решит выдвинуть свою кандидатуру на конкурс и поедет в Роттердам», — заключил Манукян.

К слову, Андрей Данилко вместе со своим персонажем Веркой Сердючкой уже представлял Украину на Евровидении в 2007 году в Хельсинки. Причем то выступление сопровождалось скандалом. Российские зрители услышали политический подтекст в его песне. Вместо слов «Lasha Tumbai» он якобы спел «Russia Goodbye» (Россия, прощай), в результате чего выступления Верки Сердючки в России оказались под запретом.

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