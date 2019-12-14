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Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

, 5:07 | Нюра Незванова Видео 17

Исполнитель Андрей Данилко презентовал новую композицию Make It Rain Champagne.

Фото, видео: Instagram @v_serduchka,

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.

Музыкант представил песню 13 декабря на YouTube-канале. С момента публикации запись послушали более 66 тысяч раз. Композиция исполняется на английском языке.

Впервые эту песню Верка Сердючка исполнила на концерте в Киеве 12 ноября, где артист пообещал в ближайшем времени выпустить ее на суд публики на интернет-площадках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Данилко расплакался и покинул шоу талантов в Незалежной, заявив о своей некомпетентности. Певец заявил, что совершенно не готов к выбору, так как все участники — очень способные и талантливые ребята.

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