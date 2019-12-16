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Эрдоган заявил о возможности признания геноцида индейцев в ответ на действия США

, 0:43 | Светлана Шевченко 18

Президент Турции призвал Трампа не использовать события 1915 года, когда Османская империя депортировала представителей армянской интеллигенции из Константинополя, для своей внутренней политики.

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Фото, видео: ТАСС / Jonathan Brady, 5-tv.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном признании геноцида индейцев в США в ответ на признание геноцида армян в Османской империи в 1915 году Сенатом Конгресса США.

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», — заявил Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Кроме того, президент Турции призвал Трампа не использовать события 1915 года для своей внутренней политики. Подобные решения по словам Эрдогана должны принимать историки, а не политики.

Резолюция о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году была единогласно принята американским Сенатом 12 декабря. Юридической силы этот документ не имеет и является рекомендательным и лишь выражающим позицию, поэтому исполнительная власть вправе игнорировать данный документ.

День памяти жертв геноцида армян ежегодно отмечается 24 апреля. Именно в этот день Османская империя депортировала представителей армянской интеллигенции из Константинополя. В свою очередь Турция использование термина «геноцид» не приемлет, заявляя, что в то время шла братоубийственная война, во время которой большие потери несли обе стороны. Для объективной оценки событий тех лет Анкара открыла архивы и пригласила историков изучить их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган пригрозил США закрыть для них базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции за покупку российских ЗРК С-400.

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