Эрдоган заявил о возможности признания геноцида индейцев в ответ на действия США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном признании геноцида индейцев в США в ответ на признание геноцида армян в Османской империи в 1915 году Сенатом Конгресса США.

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», — заявил Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Кроме того, президент Турции призвал Трампа не использовать события 1915 года для своей внутренней политики. Подобные решения по словам Эрдогана должны принимать историки, а не политики.

Резолюция о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году была единогласно принята американским Сенатом 12 декабря. Юридической силы этот документ не имеет и является рекомендательным и лишь выражающим позицию, поэтому исполнительная власть вправе игнорировать данный документ.

День памяти жертв геноцида армян ежегодно отмечается 24 апреля. Именно в этот день Османская империя депортировала представителей армянской интеллигенции из Константинополя. В свою очередь Турция использование термина «геноцид» не приемлет, заявляя, что в то время шла братоубийственная война, во время которой большие потери несли обе стороны. Для объективной оценки событий тех лет Анкара открыла архивы и пригласила историков изучить их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган пригрозил США закрыть для них базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции за покупку российских ЗРК С-400.