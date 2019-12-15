  1. Пятый канал
  4. Эрдоган пригрозил США закрыть для них базы Инджирлик и Кюреджик

Эрдоган пригрозил США закрыть для них базы Инджирлик и Кюреджик

, 23:23 | Светлана Шевченко 31

На одной из них расположена являющаяся частью системы ПРО НАТО в Европе радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении.

Фото: www.globallookpress.com / Thorsten Weber

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США, что закроет для них базы Инджирлик и Кюреджик. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала A Haber.

Эрдоган подчеркнул, что США стоит не предпринимать таких шагов, которые впоследствии невозможно будет исправить в отношениях двух стран.

«Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик», — заявил турецкий президент.

Он добавил, что американское правительство позволяет себе такие действия, которые вынуждают Турцию «не сидеть сложа руки».

Авиабаза Инджирлик используется американскими ВВС. Военные обеспечивают являющуюся частью системы ПРО НАТО в Европе радиолокационную станцию раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик.

Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкции в отношении Турции за закупку российских ракетно-зенитных комплексов С-400 11 декабря. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о поднятии вопроса закрытия авиабаз Инджирлик и Кюреджик в случае, если ограничительные меры будут все же введены.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, США исключили Турцию из программы поставок американских истребителей F-35. 14 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении разрешить разногласия с США вокруг С-400 и F-35 и о готовности купить американские ЗРК Patriot, однако позже сообщил, что уведомил Трампа о невозможности отказа от российских комплексов.

Читайте также

62.55
-0.68 69.86
-0.57
Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет

Последние новости

23:47
Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль
23:35
«Грудь все меньше»: бюст Серябкиной в новом видео обеспокоил поклонников
23:23
Эрдоган пригрозил США закрыть для них базы Инджирлик и Кюреджик
23:09
«Я елочка, или рыбка, или русалка?» Бузова потеряла себя в платье с глубоким вырезом
22:55
В Кремле назвали условия транзита газа из России через Украину
22:43
Думский эксперт уверен, что новая песня Верки Сердючки написана для Евровидения

Сейчас читают

Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет
Горячо! Подборка самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]