Эрдоган пригрозил США закрыть для них базы Инджирлик и Кюреджик

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США, что закроет для них базы Инджирлик и Кюреджик. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала A Haber.

Эрдоган подчеркнул, что США стоит не предпринимать таких шагов, которые впоследствии невозможно будет исправить в отношениях двух стран.

«Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик», — заявил турецкий президент.

Он добавил, что американское правительство позволяет себе такие действия, которые вынуждают Турцию «не сидеть сложа руки».

Авиабаза Инджирлик используется американскими ВВС. Военные обеспечивают являющуюся частью системы ПРО НАТО в Европе радиолокационную станцию раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик.

Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкции в отношении Турции за закупку российских ракетно-зенитных комплексов С-400 11 декабря. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о поднятии вопроса закрытия авиабаз Инджирлик и Кюреджик в случае, если ограничительные меры будут все же введены.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, США исключили Турцию из программы поставок американских истребителей F-35. 14 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении разрешить разногласия с США вокруг С-400 и F-35 и о готовности купить американские ЗРК Patriot, однако позже сообщил, что уведомил Трампа о невозможности отказа от российских комплексов.