«Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний

О том, что предвыборные обещания надо выполнять, президенту Украины напомнили его бывшие коллеги. На концерте юмористической студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, актеры исполнили песню о том, что никто из обвиняемых в коррупции до сих пор не осужден. Хотя Зеленский обещал разобраться с нечистыми на руку чиновниками в кратчайшие сроки.

Зато повсеместная «декоммунизация» на Украине, которую объявил еще Петр Порошенко, идет полным ходом. Так, суд в Одесской области приговорил мужчину к условному сроку за то, что 9 мая он катался на велосипеде с советским флагом и георгиевской ленточкой. Более того, осужденный должен еще и оплатить все издержки по процессу — в пересчете это около 40 тысяч рублей.