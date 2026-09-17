Не только кофе виноват: какие привычки делают зубную эмаль желтой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Некоторые ежедневные действия могут оказывать влияние сильнее, чем кажется.

Что может влиять на цвет эмали: от чего желтеют зубы

Фото: www.globallookpress.com/Jiri Hubatka

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Пожелтение эмали связано с накоплением накоплением пигментов на поверхности

Даже регулярная чистка зубов не всегда помогает сохранить прежний оттенок эмали. На цвет улыбки влияют не только кофе и сигареты, но и повседневные действия, которые многие не считают вредными. Об этом сообщило 7Дней.ru со ссылкой на стоматолога- терапевта Ирину Мишину.

Изменение цвета зубов часто связано с накоплением пигментов на поверхности эмали и состоянием тканей зуба. Некоторые привычки могут постепенно усиливать окрашивание или способствовать появлению налета.

Одна из распространенных причин — частое употребление кофе и чая.

Если напиток находится во рту много времени, красящие вещества чаще контактируют с поверхностью зубов и могут закрепляться на налете, особенно при наличии микроповреждений эмали и отсутствии регулярной профессиональной гигиены.

Еще один фактор — курение. Компоненты табачного дыма оседают на зубах и окрашивают участки, где скапливаются отложения.

Со временем эмаль может приобрести желтоватый или более темный оттенок.

Влияет и слишком интенсивная чистка. Сильное давление на щетку не делает зубы белее, но может повредить ткани зуба и изменить поверхность эмали.

На более шероховатых участках налету и пигментам легче удерживаться.

Частое использование отбеливающих паст также может быть проблемой. Некоторые такие средства работают за счет абразивных компонентов, которые помогают убрать поверхностные пятна.

Однако при постоянном применении вместе с сильным нажимом щетки нагрузка на эмаль может стать чрезмерной. В результате естественный оттенок дентина становится заметнее.

Еще одна привычка — чистить зубы сразу после кислых продуктов и напитков. После контакта с кислотами эмаль временно становится более чувствительной к механическому воздействию.

В такой ситуации лучше сначала прополоскать рот водой, а чистку провести позже.

При этом естественный цвет зубов не обязан быть белоснежным. Оттенок зависит от толщины эмали, цвета дентина и индивидуальных особенностей организма.

Сохранить его помогает не агрессивный уход, а регулярная гигиена, правильная техника чистки и профессиональное удаление налета.

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