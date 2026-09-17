Муцениеце накормила детей едой с пола: «Никто не знает»

Агата Муцениеце накормила детей поднятой с пола запеканкой

Актриса Агата Муцениеце накормила детей творожной запеканкой, которую уронила на пол. Заснятым на видео инцидентом она поделилась на своей странице в социальной сети.

Артистка собственноручно приготовила это блюдо, но когда доставала из духовки, случайно опрокинула стеклянную форму с запеканкой. Однако, судя по всему, какую-то часть все же удалось спасти. Ведь кое-что от этого блюда в итоге оказалось на тарелках ее детей.

«Никто не знает, что запеканка упала. Поэтому, что? Во-первых, у нас пол чистый. Да? А во-вторых, мы вот так красиво оформим. Смотри, неплохо уже», — обращалась Муцениеце к дочери.

По признанию самой актрисы, спустя время ситуация кажется забавной, но в моменте было очень обидно. Потому что запеканка «красивая получилась». К тому же знаменитость пораньше встала, чтобы ее приготовить. А еще для этого блюда актриса использовала новую посуду для запекания.

Поклонник артистки с юмором отнеслись к произошедшему и заполнили ленту комментариев остроумными посланиями.

«Последний штрих. Будем считать, что это часть рецепта»;

«Запеканка хотела сбежать (как колобок в свое время сбежал от бабки и от дедки), но тут без шансов»;

«Если близкие не видели, значит, не было», — писали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце вспомнила свою юность. В ту пору она часто сравнивала себя с американской актрисой Анджелиной Джоли.

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