Муцениеце накормила детей едой с пола: «Никто не знает»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Актриса собственноручно приготовила блюдо, которое не смогла удержать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/ agataagata; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Агата Муцениеце накормила детей поднятой с пола запеканкой

Актриса Агата Муцениеце накормила детей творожной запеканкой, которую уронила на пол. Заснятым на видео инцидентом она поделилась на своей странице в социальной сети.

Артистка собственноручно приготовила это блюдо, но когда доставала из духовки, случайно опрокинула стеклянную форму с запеканкой. Однако, судя по всему, какую-то часть все же удалось спасти. Ведь кое-что от этого блюда в итоге оказалось на тарелках ее детей.

«Никто не знает, что запеканка упала. Поэтому, что? Во-первых, у нас пол чистый. Да? А во-вторых, мы вот так красиво оформим. Смотри, неплохо уже», — обращалась Муцениеце к дочери.

По признанию самой актрисы, спустя время ситуация кажется забавной, но в моменте было очень обидно. Потому что запеканка «красивая получилась». К тому же знаменитость пораньше встала, чтобы ее приготовить. А еще для этого блюда актриса использовала новую посуду для запекания.

Поклонник артистки с юмором отнеслись к произошедшему и заполнили ленту комментариев остроумными посланиями.

«Последний штрих. Будем считать, что это часть рецепта»;

«Запеканка хотела сбежать (как колобок в свое время сбежал от бабки и от дедки), но тут без шансов»;

«Если близкие не видели, значит, не было», — писали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце вспомнила свою юность. В ту пору она часто сравнивала себя с американской актрисой Анджелиной Джоли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:06
Посланник Папы Римского анонсировал визит в Москву
16:00
Погода меняется, а сердце страдает: от каких привычек лучше избавиться осенью
15:54
Муцениеце накормила детей едой с пола: «Никто не знает»
15:50
С лифтом для банок и овощей: как построить современный погреб на участке
15:50
«Серьезная болезнь»: названа причина смерти биатлониста Чепикова
15:44
Пашинян заявил, что посещает занятия по русскому языку

Сейчас читают

Никита Михалков заложил первый камень в основание храма Рождества Христова
Зеркальный коридор и джакузи с видом: как выглядит новая квартира Долиной за 220 млн
Похоронила мужей и собирала бутылки: одинокий закат жизни Натальи Даниловой из «Места встречи»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен