«Серьезная болезнь»: названа причина смерти биатлониста Чепикова

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 44 0

Последние годы у олимпийского чемпиона были проблемы со здоровьем.

От чего умер Чепиков

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

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Биатлонист Сергей Чепиков умер от онкологического заболевания

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» рассказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Спортсмен отметил, что был много лет знаком с Чепиковым.

«Он пришел к нам в команду в 1986 году, когда был еще юношей, даже не юниором. А Чепиков уже тогда тренировался с основным составом сборной СССР. Его привлекали как талантливого и перспективного спортсмена. И он оправдал эти надежды», — поделился Васильев.

В последние годы биатлонист много болел, и проблемы со здоровьем были серьезные.

«У него была онкология. Он очень долго боролся с ней, было много попыток. Но слишком серьезная была болезнь», — добавил Васильев.

Он назвал Чепикова спортсменом, который показывал пример начинающим, был добродушным и порядочным.

«Очень жалко, что его не стало», — заключил Васильев.

О смерти Чепикова сообщил руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Спортсмену было 59 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тамбове скончался выдающийся спортсмен Константин Мацнев — рекордсмен России, призер чемпионатов мира и чемпион Европы по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. О его смерти сообщили в областной Спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва.

Мацнев долгие годы представлял Тамбовскую область. В 37 лет из-за сосудистого заболевания он потерял обе ноги после нескольких операций, однако продолжил заниматься спортом и добился высоких результатов: стал 12-кратным рекордсменом России по жиму лежа и 10-кратным чемпионом страны, завоевывал медали на международных турнирах. В школе отметили, что он посвятил жизнь спорту высших достижений и своим примером показал, что настоящая сила заключается не только в физических возможностях, но и в характере.

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