Более сотни теннисистов обвинили в участии в договорных матчах

В большом теннисе назревает крупный скандал: больше ста спортсменов подозревают в участии в договорных матчах. По информации журналистов издания Ди Вельт, речь идет о сотнях миллионов евро.

Инициатором стал немецкий теннисист, который на условиях анонимности раскрыл некоторые детали аферы. По его словам, на турнирах букмекерские конторы, которые находятся под контролем криминальных группировок, предлагали участникам проиграть матч за вознаграждение. Причем, среди тех, кто согласился, есть теннисисты из первой сотни Эй-Ти-Пи. Никаких имен пока не называют, но отмечается, что к расследованию уже подключились агенты ФБР.