  1. Пятый канал
  4. Более сотни теннисистов обвинили в участии в договорных матчах

Более сотни теннисистов обвинили в участии в договорных матчах

, 8:11 Эфирная новость 40

По данным журналистов издания Ди Вельт, речь идет о сотнях миллионов евро.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul J Sutton/PCN, 5-tv.ru

В большом теннисе назревает крупный скандал: больше ста спортсменов подозревают в участии в договорных матчах. По информации журналистов издания Ди Вельт, речь идет о сотнях миллионов евро.

Инициатором стал немецкий теннисист, который на условиях анонимности раскрыл некоторые детали аферы. По его словам, на турнирах букмекерские конторы, которые находятся под контролем криминальных группировок, предлагали участникам проиграть матч за вознаграждение. Причем, среди тех, кто согласился, есть теннисисты из первой сотни Эй-Ти-Пи. Никаких имен пока не называют, но отмечается, что к расследованию уже подключились агенты ФБР.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

8:58
Лера Кудрявцева встала на защиту хоккеиста, обвиненного в похищении своих детей
8:50
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
8:42
Здание мурманского кукольного театра открылось после масштабной реконструкции
8:36
«Ищу сексуального интеллектуала»: Лада Дэнс рассказала, за кого готова выйти замуж
8:30
Слуцкая прокомментировала решение Загитовой о приостановке спортивной карьеры
8:23
Переселение дома престарелых из аварийного здания обернулось скандалом

Сейчас читают

Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]