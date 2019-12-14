«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.

«Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!» — заявила артистка.

В отличие от других звезд, София Ротару не вышла к пресс-воллу и уехала в сопровождении охраны со столичной концертной площадки «Мегаспорт», однако успела сказать пару слов журналистам.

Украинская певица на протяжении года не появлялась в России из-за русофобской политики властей Незалежной.

Вместе с украинской певицей в этот день на сцене выступили Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Иванушки International, Михаил Шуфутинский и другие звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приезд Софии Ротару на «Песню года» был ознаменован скандалом из-за ее якобы антироссийских высказываний.