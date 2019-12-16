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«Продавщица поднялась до премьера Финляндии»: Глава МВД Эстонии о Санне Марин

, 10:06 | Карина Бернтгольц Видео 44

Парламент Финляндии 10 декабря одобрил назначение Санны Марин на должность главы правительства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zheng Huansong

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), глава МВД страны Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин на должность главы правительства Финляндии.

«А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», — цитирует эстонского политика ФАН.

По словам Хельме, от того, что происходит в Финляндии, «волосы встают дыбом». Характеризуя ситуацию в стране, глава кабмина Эстонии вспомнил высказывание создателя социально-демократической рабочей партии Владимира Ленина о том, что «каждая кухарка» может занять руководящую должность в государстве.

Парламент Финляндии 10 декабря одобрил назначение Санны Марин на должность главы правительства. 34-летняя политик стала самым молодым действующим премьер-министром в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Санне Марин.

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