Сквозь толщу земли к питьевой воде: как бурят скважины
Как устроено бурение, на какую глубину способна уйти техника и с какими трудностями сталкиваются специалисты?
Фото, видео: Семен Майстерман/ТАСС; 5-tv.ru
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Чтобы добраться до питьевой воды или изучить то, что скрыто под толщей льда и горных пород, приходится бурить на десятки, сотни и иногда даже тысячи метров.
Как буровые установки прокладывают путь под землю? С чем столкнулись ученые на Кольской сверхглубокой и зачем в Антарктиде бурят лед горячей водой? Ответы — в программе Пятого канала «Давай разберемся!».
Почему остановили бурение Кольской сверхглубокой скважины
Советский проект «Кольская сверхглубокая» в Мурманской области стал масштабным научным экспериментом. Ученые планировали приблизиться к мантии Земли и достичь глубины 15 километров, но остановились на отметке 12 262 метра — это больше глубины Марианской впадины.
На самом глубоком участке температура превышала 200 градусов, а давление достигало 120 мегапаскалей. Люди и техника оказались не готовы к таким испытаниям.
Скважину называли «Колодцем в преисподнюю». Вокруг нее возникла легенда, будто работы прекратили, потому что исследователи добрались до ада и услышали пугающие звуки.
Как буровые установки добираются до питьевой воды
Большинство буровых установок используют для более практических задач — например, чтобы обеспечить участок питьевой водой.
Скважины обычно достигают глубины от 25 до 45 метров. Но есть и более глубокие, например, артезианские, которые могут уходить на 120 метров в землю.
Дождь и талый снег просачиваются сквозь почву и песок, фильтруются. Но далее идет известняк, который насыщает воду солями жесткости. В отдельных случаях вода имеет уникальный минеральный состав. Но чаще она требует дополнительной очистки.
Для геологоразведки, поиска водоносных горизонтов и создания питьевых источников используют разную технику. От миниатюрных механических землероек до гигантских агрегатов.
Зачем в Антарктиде бурят лед горячей водой
Иногда пробраться на большую глубину помогает горячая вода. Именно такой способ используют для бурения льда.
В 2026 году китайские ученые пробурили лед в Антарктиде до рекордной отметки 3413 метров. Целью миссии был доступ к древней изолированной экосистеме подледникового озера Цилин.
Ее изучение позволит лучше понять, какие формы жизни существуют в экстремальных условиях.
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